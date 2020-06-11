США дадут Украине на войну еще $250 млн

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"Министерство обороны [США] объявило сегодня о своих планах [выделения] $250 млн в 2020 финансовом году <…> на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины <…>", — отмечается в документе. В нем указывается, что нынешнее решение Вашингтона укрепляет "давние отношения между США и Украиной в сфере обороны".

При этом Украина характеризуется как "ключевой партнер" США "на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".