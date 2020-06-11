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США выделяют Украине еще $250 млн военной помощи 

ТАСС и ещё 1 55 минут назад
США дадут Украине на войну еще $250 млн
Фото: Reuters
Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 млн Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Министерства обороны США.
"Министерство обороны [США] объявило сегодня о своих планах [выделения] $250 млн в 2020 финансовом году <…> на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины <…>", — отмечается в документе. В нем указывается, что нынешнее решение Вашингтона укрепляет "давние отношения между США и Украиной в сфере обороны".
При этом Украина характеризуется как "ключевой партнер" США "на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".
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Армия , В мире , Войска , Оружие , США , Украина , Министерство обороны , Пентагон
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