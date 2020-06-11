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В Украине призвали «взорвать» Москву и Петербург 

Алиса Селезнёва и ещё 19 26 минут назад
Депутат Тернопольского городского совета от партии «Европейская солидарность» Тарас Билан обратился к президенту Украины с требованием создать ядерные бомбы, чтобы не допустить вторжения на территорию страны России и Венгрии. Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.
Поводом для обращения стали планы по созданию в Закарпатской области «венгерского» района с центром в Берегово.
«Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — заявил парламентарий.
Он потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского поручить создать «100-150 атомных зарядов и так называемых „грязных“ бомб», чтобы «не допустить вторжения».
По мнению Тараса Билана, Украина должна установить боеголовки с ядерной начинкой на ракеты типа РК-360МЦ «Нептун» и ввести координаты на территории Венгрии и России.
«Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров «первой волны мобилизации». Передать им созданные «грязные бомбы» с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)», — написал политик.
«Рамблер» писал, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предрек развал России, подчеркнув, что он произойдет «при нашей жизни».
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Армия , Видео , В мире , Оружие , Украина , Алексей Данилов , Владимир Зеленский , Венгрия
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