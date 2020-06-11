Венгрию. Политик также предложил направить ракеты с атомными зарядами на Россию

На Украине необходимо создать «атомные заряды и грязные бомбы», чтобы противопоставить их вооружению России и Венгрии. С таким заявлением обратился к лидеру государства Владимиру Зеленскому Депутат Тернопольского городского совета от партии экс-президента Тарас Билан.

По мнению политика, возникновение в Закарпатье «венгерского» района, о котором в последнее время часто говорят украинский СМИ, грозит возникновением вооруженного конфликта и сокращением размеров территории страны.

Билан предложил обеспечить срочное производство атомных зарядов ресурсами предприятия «Энергоатом» и установить эти заряды на нацеленные в сторону России и Венгрии ракеты «Нептун».

Помимо этого, согласно мнению депутата, в государстве требуется сформировать до сотни диверсионно-разведывательных групп с членством на добровольческих основах, которые установят «Грязные бомбы» вблизи военных объектов столиц двух государств и Санкт-Петербурга.