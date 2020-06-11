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Украинский депутат призвал создать «грязные бомбы» для «противостояния» России и Венгрии 

ТК «Звезда» и ещё 17 20 минут назад
На Украине Зеленского просят «взорвать» Москву
Фото: Пресс-служба СНБО
Политик также предложил направить ракеты с атомными зарядами на Россию и Венгрию.
На Украине необходимо создать «атомные заряды и грязные бомбы», чтобы противопоставить их вооружению России и Венгрии. С таким заявлением обратился к лидеру государства Владимиру Зеленскому Депутат Тернопольского городского совета от партии экс-президента Тарас Билан.
По мнению политика, возникновение в Закарпатье «венгерского» района, о котором в последнее время часто говорят украинский СМИ, грозит возникновением вооруженного конфликта и сокращением размеров территории страны.
Билан предложил обеспечить срочное производство атомных зарядов ресурсами предприятия «Энергоатом» и установить эти заряды на нацеленные в сторону России и Венгрии ракеты «Нептун».
Помимо этого, согласно мнению депутата, в государстве требуется сформировать до сотни диверсионно-разведывательных групп с членством на добровольческих основах, которые установят «Грязные бомбы» вблизи военных объектов столиц двух государств и Санкт-Петербурга.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал в интервью с RT, что подобным образом украинский политик попытался вызвать общественный резонанс и привлечь к себе внимание, избрав для этого «такой глупый способ», что его не следует воспринимать серьезно.
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Комментарии 12
Армия , В мире , Оружие , Украина , Владимир Джабаров , Владимир Зеленский , Росэнергоатом , Совет Федерации , Венгрия
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