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Украина решилась вооружиться «уничтожителями» Крымского моста 

Lenta.ru 21 минуту назад
Украина решилась вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с противокорабельными ракетами Р-360, сообщает Defense Express.
Консалтинговое агентство отмечает, что в состав дивизиона входит, в частности, шесть пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами, и напоминает, что госиспытания комплекса должны завершиться во втором квартале.
В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели.
В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».
В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.
Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.
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Армия , Видео , Оружие , Украина , Александр Турчинов , The National Interest
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