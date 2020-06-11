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На юге ДНР украинские силовики провели учения 

ИА Regnum и ещё 8 1 час назад
Украинские силовики провели учения под Мариуполем
Фото: РИА Новости
На временно подконтрольной Украине территории ДНР, в районе Мариуполя, прошли учения ВСУ, сообщила 11 июня пресс-служба министерства обороны Украины.
«Подразделения вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и других военных формирований продемонстрировали отличное взаимодействие по огневому поражению противника, применению авиации, артиллерии и средств противовоздушной обороны», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после проведения контрбатарейной борьбы, звено вертолётов нанесло удар по позициям условного противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе учений ВСУ на Азовском море произошла аварийная посадка вертолёта Ми-8.
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