Украинские силовики провели учения под Мариуполем

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На временно подконтрольной Украине территории ДНР, в районе Мариуполя , прошли учения ВСУ, сообщила 11 июня пресс-служба министерства обороны Украины.

«Подразделения вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и других военных формирований продемонстрировали отличное взаимодействие по огневому поражению противника, применению авиации, артиллерии и средств противовоздушной обороны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после проведения контрбатарейной борьбы, звено вертолётов нанесло удар по позициям условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе учений ВСУ на Азовском море произошла аварийная посадка вертолёта Ми-8.