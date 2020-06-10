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Россия создала «Суррогат» 

Lenta.ru и ещё 3 34 минуты назад
Россия создала «Суррогат»
Фото: ЦКБ «Рубин»
Научно-исследовательская работа, предполагающая создание морского роботизированного комплекса «Суррогат», имитирующего субмарину, завершена, сообщил ТАСС генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит.
«Результаты данной работы доведены до сведения профильных организаций Министерства обороны РФ, идут консультации», — сказал специалист.
Также Вильнит раскрыл планы «Рубина».
«В дальней перспективе специалисты бюро наметили создание глобальной сети, состоящей из большого количества подводных глубоководных аппаратов, АНПА [автономный необитаемый подводный аппарат] легкого класса, глайдеров, средств освещения подводной обстановки, БПЛА [беспилотный летательный аппарат], средств связи и других компонентов, обеспечивающих проведение широкомасштабных научных и исследовательских миссий», — отметил гендиректор.
В феврате 2019 года «Известия» написали, что Военно-морской флот России получит подводный беспилотный плавательный аппарат, способный воспроизводить магнитоакустические характеристики различных подводных лодок.
Беспилотник «Суррогат» в длину достигает 17 метров. Расчетное водоизмещение изделия составляет 40 тонн. Глубина погружения — до 600 метров. Максимальная скорость — 24 узла, дальность плавания — более 600 морских миль.
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Армия , Наука и техника , Технологии , Игорь Вильнит , Министерство обороны , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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