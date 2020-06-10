Россия создаст глобальную сеть из беспилотников 

«В дальней перспективе специалисты бюро наметили создание глобальной сети, состоящей из большого количества подводных глубоководных аппаратов, АНПА легкого класса, глайдеров, средств освещения подводной обстановки, БПЛА, средств связи и других компонентов, обеспечивающих проведение широкомасштабных научных и исследовательских миссий», — передает ТАСС слова Вильнита.

В ближайшем же будущем будет происходить глубокая интеграция робототехнических средств с различного класса носителями — подводными лодками, надводными кораблями, обеспечивающими судами.

«При создании морских робототехнических комплексов разрабатываются также различные способы и устройства взаимодействия аппаратов с различными типами носителей как подводного, так и надводного класса», — пояснил гендиректор «Рубина».

«Применение сетевых принципов создания сложных роботизированных комплексов, современных и перспективных технических решений, новых методов программирования и алгоритмизации позволят в будущем создавать системы, обеспечивающие навигацию, связь и управление разнородными роботизированными комплексами, действующими в глубинах Мирового океана, на морских просторах и в воздушном пространстве», — сказал Вильнит.

Такой подход позволит создать единые центры управления необитаемыми подводными, надводными и воздушными аппаратами, представлять соответствующим организациям и ведомствам полную навигационную и техническую информацию в реальном времени.

«Разрабатываются комплексы тяжелых и сверхтяжелых АНПА, предназначенных для решения ряда сложных комплексных задач как исследовательского, так и оборонного применения», — отметил Вильнит.

Кроме того, в настоящее время «Рубин» также разрабатывает робототехнические комплексы на базе легких АНПА — «Юнона» и «Амулет». Эти аппараты неоднократно демонстрировались на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, военно-техническом форуме «Армия» и других специализированных выставках.

По словам Вильнита, они вызвали неподдельный интерес различных организаций и ведомств с целью использования как для проведения научно-исследовательских работ, так и практического применения при проведении осмотровых работ для подводных трубопроводов, коммуникаций и подводных конструкций.

«Крупным этапом в деятельности бюро стало развертывание в 2013 году работ по созданию перспективного комплекса АНПА проекта «Клавесин-2Р-ПМ», — добавил Вильнит.

Данный аппарат разрабатывался по заданию Минобороны

По его словам, ЦКБ МТ «Рубин» завершило научно-исследователькую работу (НИР) по разработке морского роботизированного комплекса «Суррогат», способного имитировать атомные и неатомные подводные лодки.

«В настоящее время НИР «Суррогат», проведенный нами в инициативном порядке, завершен. Результаты данной работы доведены до сведения профильных организаций Министерства обороны РФ, идут консультации», — отметил Вильнит.

Напомним, ранее Минобороны получило патент на глубоководного арктического робота «Айсберг».