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Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
Экипажи дальней авиации отработали один из самых сложных элементов летной подготовки — воздушную дозаправку. Учения проходили в Саратовской области. Дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160 производилась как в дневное, так и в ночное время. Дозаправка происходит на высоте 5 тысяч метров при скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами в момент дозаправки не превышает 30 метров. В ночное время применяется дополнительное освещение. Ту-160 был разработан в ОКБ имени Туполева еще 1970-х годах. Этот бомбардировщик является самым крупным сверхзвуковым самолетом в мире. Всего произведено 35 единиц Ту-160.
Армия , Видео , Саратовская Область
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