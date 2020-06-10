Экипажи дальней авиации отработали один из самых сложных элементов летной подготовки — воздушную дозаправку. Учения проходили в Саратовской области. Дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160 производилась как в дневное, так и в ночное время. Дозаправка происходит на высоте 5 тысяч метров при скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами в момент дозаправки не превышает 30 метров. В ночное время применяется дополнительное освещение. Ту-160 был разработан в ОКБ имени Туполева еще 1970-х годах. Этот бомбардировщик является самым крупным сверхзвуковым самолетом в мире. Всего произведено 35 единиц Ту-160.
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Читайте также