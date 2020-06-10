ВМС США запретит флаг Конфедерации

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Флот США запретит использовать военный флаг Конфедерации, сообщили американские ВМС.

Начальник штаба ВМС адмирал Майк Килдей велел подготовить соответствующее распоряжение. Сообщается, что флаг запретят использовать «во всех публичных и рабочих местах флота, в зданиях, на кораблях, самолетах и подводных лодках».

ВМС считают, что это позволит добиться «единства подразделений», а также «сохранять спокойствие и дисциплину и поддерживать флотские принципы чести, мужества и должного исполнения служебных обязательств», передает РИА «Новости».

Напомним, на фоне антирасистских протестов, переросших в погромы, министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить возможность переименования военных баз, названных в честь конфедератов.