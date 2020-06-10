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ВМС США собрались запретить флаг Конфедерации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 32 минуты назад
ВМС США запретит флаг Конфедерации
Фото: Reuters
Флот США запретит использовать военный флаг Конфедерации, сообщили американские ВМС.
Начальник штаба ВМС адмирал Майк Килдей велел подготовить соответствующее распоряжение. Сообщается, что флаг запретят использовать «во всех публичных и рабочих местах флота, в зданиях, на кораблях, самолетах и подводных лодках».
ВМС считают, что это позволит добиться «единства подразделений», а также «сохранять спокойствие и дисциплину и поддерживать флотские принципы чести, мужества и должного исполнения служебных обязательств», передает РИА «Новости».
Напомним, на фоне антирасистских протестов, переросших в погромы, министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить возможность переименования военных баз, названных в честь конфедератов.
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Армия , Войска , Гражданская война , РИА Новости , США
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