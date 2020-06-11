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СМИ рассказали о самом мощном российском оружии в Арктике 

Вероника Полынина и ещё 9 15 минут назад
СМИ рассказали о самом мощном российском оружии в Арктике
Фото: РИА Новости
Обладание атомными ледоколами поможет России захватить Арктику, считает журнал the National Interest. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».
Первый ледокол типа «Арктика» был построен в начале 1970-х годов, а всего таких судов было спущено на воду шесть, сообщает издание.
Ледокол «Арктика» обладает двойным корпусом и может ломать лед, сохраняя обшивку невредимой. Еще одна уникальная часть ледоколов — форштевень. Он имеет закругленную форму и позволяет ему наползать на лед и ломать его сверху.
«Арктика» не отличается большой скоростью в открытом океане, но может ломать лед толщиной два-три метра.
Ледоколы «Арктика» также обладают устройством для выпуска струй горячего пара под поверхностью воды, которые делают лед тоньше, а место разлома предсказуемым.
У ледокола есть ядерная силовая установка. Два ядерных реактора приводят в действие три гребных винта, которые могут перемещаться в направлении левого и правого бортов, облегчая маневрирование в узких местах.
Кроме того, у «Арктики» практически неограниченная дальность хода, он не нуждается в дозаправке и обладает необходимыми запчастями для ремонта в океане.
«Любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед, хотя в будущем его станет меньше. Победу одержит тот, кто доберется туда первым. А у Москвы есть большие преимущества», — резюмирует издание.
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Во избежание возникновения открытого конфликта аналитики рекомендовали сторонам сесть за стол переговоров.
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Армия , Законопроекты , Планы НАТО , НАТО , InoSMI.Ru , The National Interest
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