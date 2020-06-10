Россия отреагировала на новую стратегию обороны Румынии

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«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в то же время, «действия России носят исключительно оборонный характер».

Ранее Высший совет обороны Румынии одобрил национальную стратегию обороны страны на 2020-2024 годы.

В ней говорится, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы.