Россия отреагировала на новую стратегию обороны Румынии

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы, в которой говорится о том, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы.
«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», — отметил Цеков.
Сенатор подчеркнул, что в то же время, «действия России носят исключительно оборонный характер».
Ранее Высший совет обороны Румынии одобрил национальную стратегию обороны страны на 2020-2024 годы.
В ней говорится, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы.