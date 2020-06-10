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В Совфеде оценили стратегию обороны Румынии с упоминанием России 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
Россия отреагировала на новую стратегию обороны Румынии
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы, в которой говорится о том, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы.
«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», — отметил Цеков.
Сенатор подчеркнул, что в то же время, «действия России носят исключительно оборонный характер».
Ранее Высший совет обороны Румынии одобрил национальную стратегию обороны страны на 2020-2024 годы.
В ней говорится, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы.
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Армия , Войска , Политика , Сергей Цеков , Совет Федерации , Румыния
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