В США заметили аналоги российских «зелёных человечков»

На улицах столицы США Вашингтона заметили сотрудников служб безопасности без каких-либо знаков различия, сообщает CNN.

Отмечается, что эти люди хорошо вооружены, отказываются представляться и имеют право задерживать. По мнению телеканала, президент США Дональд Трамп решил задействовать сотрудников своей службы безопасности и полиции, а также военных для обеспечения порядка без знаков различия.

Телеканал сравнил эту ситуацию с Крымом в 2014 году, когда в ходе спецоперации на полуострове использовались так называемые «зелёные человечки» — российские спецназовцы в зелёной униформе без знаков различия. По мнению CNN, эта практика не соответствует принципам демократии, поскольку сотрудники правоохранительных органов , которых невозможно идентифицировать, могут превышать свои полномочия.

Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Как писал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер заявила, что столица США не нуждается в помощи армии для защиты от беспорядков, на чём настаивает Трамп.