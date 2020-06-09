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На улицах в США заметили аналоги российских «зелёных человечков» 

News.ru и ещё 1 50 минут назад
В США заметили аналоги российских «зелёных человечков»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На улицах столицы США Вашингтона заметили сотрудников служб безопасности без каких-либо знаков различия, сообщает CNN.
Отмечается, что эти люди хорошо вооружены, отказываются представляться и имеют право задерживать. По мнению телеканала, президент США Дональд Трамп решил задействовать сотрудников своей службы безопасности и полиции, а также военных для обеспечения порядка без знаков различия.
Телеканал сравнил эту ситуацию с Крымом в 2014 году, когда в ходе спецоперации на полуострове использовались так называемые «зелёные человечки» — российские спецназовцы в зелёной униформе без знаков различия. По мнению CNN, эта практика не соответствует принципам демократии, поскольку сотрудники правоохранительных органов, которых невозможно идентифицировать, могут превышать свои полномочия.
Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.
Как писал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер заявила, что столица США не нуждается в помощи армии для защиты от беспорядков, на чём настаивает Трамп.
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Армия , Дональд Трамп , МВД , CNN , США
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