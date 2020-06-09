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SpaceX выведет на орбиту спутник GPS III в интересах американских военных 

News.ru 2 часа назад
SpaceX выведет на орбиту спутник для военных
Фото: SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX выведет на орбиту третий спутник системы глобального позиционирования GPS III для ВВС CША. Старт запланирован на 30 июня.
Ракета будет запущена в период с 22:55 до 23:10 мск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Орбитальная группировка системы глобального позиционирования будет состоять из 32 спутников. Новые аппараты заменят устаревшую технику, которая обеспечивает GPS-сигнал по всему миру, сообщает Spaceflightnow.
Новые спутники позволят обеспечить местоположение гражданских объектов в три раза точнее. Военные объекты будут определяться ещё лучше. GPS III сильнее защищён от помех в сравнении с более ранними аппаратами.
Спутники созданы компанией Lockheed Martin. Один аппарат стоит $577 млн Оператором системы GPS, которой пользуются более 4 млрд человек в мире, является ВВС США.
Первые десять аппаратов GPS III будут запущены до 2023 года, остальные 22 — с 2025 по 2034 годы. Полнофункциональный старт обновлённой системы намечен на 2022 год.
NEWS.ru писал, что SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink.
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Армия , SpaceX , США
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