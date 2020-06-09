Российский бронеавтомобиль подорвали в Сирии

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Сирии в результате взрыва, прогремевшего на пути российской колоны, ранены трое военнослужащих. Об этом сообщает курдское агентство ANHA News со ссылкой на собственного корреспондента.

По информации агентства, все произошло в районе населенного пункта Кобани, когда российские военные направлялись к деревне Марс-Мелх (Мардж Исмаил). Отмечается, что один из бронеавтомобилей был подорван.

Раненых доставили в российский медицинский пункт, расположенный к западу от Кобани. Место взрыва оцеплено, его причины устанавливаются.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью 2019 года. Это предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, принятым по итогам переговоров президентов Владимира Путина Реджепа Тайипа Эрдогана для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против сторонников РПК, которых Турция считает террористами.