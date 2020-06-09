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Россия сделает танк на колесах 

Lenta.ru 41 минуту назад
Россия сделает танк на колесах
Фото: Виталий Кузьмин
На базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы «Бумеранг» возможно создание легкого танка, заявил «Интерфаксу» генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.
По его словам, на платформу можно монтировать комплекс вооружения с пушкой вроде той, что установлена на самоходной установке 2С25 «Спрут-СД».
«Растущая динамика современных локальных конфликтов требует высокой мобильности как стрелкового, так и артиллерийского вооружения. Если у наших заказчиков возникнет необходимость в создании такой боевой машины, то мы ее сделаем», — сказал менеджер.
В апреле 2019 года Красовицкий отмечал, что возможность оснащения перспективной колесной платформы «Бумеранг» дистанционно-управляемым 57-миллиметровым боевым модулем «Кинжал» зависит от интересов заказчика.
В марте 2018 года он заявлял, что в России в ближайшее время будет разработан танк на базе «Бумеранга».
Впервые «Бумеранг» широкой публике показали в апреле 2015 года. На базе платформы возможно создание, в частности, бронетранспортера, колесной боевой машины пехоты и машины с тяжелым вооружением.
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Комментарии
Армия , Александр Красовицкий , ВПК , Интерфакс
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