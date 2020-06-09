Пограничники провели учения в Азовском море 

Все новости на карте

Пограничники провели в Азовском море учения, в ходе которых освободили захваченный условными террористами рыболовецкий траулер.

«По легенде учения в Пограничное управление ФСБ по Республике Крым поступила информация о том, что вооруженная группа, принадлежащая к одной из запрещённых на территории России организаций, совершила захват российского рыболовецкого судна. Траулер находился на внешнем рейде порта Темрюк в акватории Азовского моря», — приводит «Крыминформ» сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ по Крыму.

В ведомстве уточнили, что в ходе активной фазы учения пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов, освободив заложников.

В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.