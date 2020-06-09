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ЗРК «Сосна» могут установить БТР-82 

ТК «Звезда» 1 час назад
ЗРК «Сосна» могут установить БТР-82
Фото: Минобороны РФ
Комплекс предназначен для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боя, в том числе во время марша.
БТР-82 может стать платформой для установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия «Сосна». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.
«Идут работы по созданию на базе БТР-82 новой боевой разведывательной машины — БРМ. Кроме того, прорабатывается вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитно-ракетного комплекса малой дальности "Сосна"», — сказал Красовицкий.
Ранее Красовицкий сообщил, что БТР-82А может получить управляемую противотанковую ракету «Атака».
Основное отличие БТР-82А — 30-миллиметровая пушка 2А72, установленная на башенной пушечно-пулеметной установкой.
Скорострельность — не менее 330 выстрелов в минуту. Спаренное вооружение снабжено электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА со стабилизированным полем зрения и каналом управления дистанционным подрывом снаряда.
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