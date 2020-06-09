Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.

С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот. Кроме того, она способа работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Государственные испытания "Витязя" завершились в прошлом году.

С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" призвана защищать от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.