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Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Фото: РИА Новости
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.
С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот. Кроме того, она способа работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Государственные испытания "Витязя" завершились в прошлом году.
С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" призвана защищать от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы получат четыре полковых комплекта "Триумфа". Такие комплексы уже несут боевое дежурство в Арктике, Центральной России, а также на юге страны. Информация о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, засекречена.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Алмаз-Антей , РИА Новости
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