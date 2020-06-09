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Заключен контракт на поставку трех полков С-400 «Триумф» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Заключен контракт на поставку трех полков С-400 «Триумф»
Фото: Минобороны РФ
Концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 и четырех комплектов ЗРС С-350, сообщает пресс-служба предприятия.
«Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь"», — сообщили на предприятии.
В сообщении также говорится, что вся техника будет передана Вооруженным силам РФ не позднее 2023 года.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения — пять минут.
Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.
Дальность поражения целей — до 60 километров, высота — до 30 километров. Скорость поражаемых целей — до 4 800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки — пять минут.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Алмаз-Антей
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