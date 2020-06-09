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Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10» 

Вадим Дроздов 1 час назад
На полигоне Ейский в Краснодарском крае прошли учения военнослужащих Южного военного округа по отражению воздушной атаки условного противника силами ПВО (противовоздушной обороны). Военные расчеты ЗРК "Стрела-10" отразили ракетно-авиационный удар, который имитировали вертолеты Ми-8АМТШ, истребители Су-30СМ и самолеты штурмовой авиации Су-25СМ. В общей сложности из ЗРК было произведено около 20 реальных пусков. Еще около 10 раз огонь из ракетно-зенитного комплекса имитировался. В этих учениях было задействовано около 200 военнослужащих и 50 единиц боевой техники. Комплекс "Стрела-10" предназначен для визуального контроля воздушного пространства и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах
Армия , Видео , Краснодарский Край
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