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Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Мурманской области военные инженеры Западного военного округа произвели подрыв грунта на участке строящегося обходного железнодорожного пути. Подрыв осуществился в районе поселка Молочный. Взрывчатка закладывалась в специально заготовленные шурфы глубиной 7-9 метров. Их проделали с помощью бурильно-ударной установки БУМ-2. В общей сложности при подрыве было использовано около 4 тонн взрывчатого вещества. Работа по бурению шурфов для закладки зарядов и рыхление скальной породы продолжается. С 5 июня военнослужащие ЗВО вывезли порядка 11 тыс. кубометров грунта и породы, завезли 1 тыс. кубометров щебня и уплотнили основную площадку земляного полотна на расстоянии 500 метров.
Армия , Видео , Молочный , Мурманская Область
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