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F-35 жестко сел 

Lenta.ru и ещё 6 47 минут назад
F-35 жестко сел
Фото: Jensen Stidham / Reuters
Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе Хилл Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в Юте, сообщает The Drive.
Как рассказали американскому изданию представители базы, у самолета, заканчивающего учебный полет, при посадке возникли проблемы с шасси. Пилот выжил и наблюдается врачами.
Из-за случившегося эксплуатация взлетно-посадочной полосы на авиабазе приостановлена. Расследованием причин случившегося занимается специальная комиссия.
В мае F-35A Lightning II ВВС США разбился при посадке после учебного полета. Авария стала третьей для самолета за всю его историю, которая привела к полному уничтожению его планера.
В том же месяце недалеко от авиабазы Эглин ВВС США разбился истребитель пятого поколения F-22 Raptor, пилот которого впоследствии был госпитализирован.
В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.
В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.
Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.
F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).
Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.
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Армия , В мире , США
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