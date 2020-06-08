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Ливийская армия объявила о смене стратегии в бою при активном использовании авиации 

ТАСС 26 минут назад
Армия Хафтара заявила о смене стратегии
Фото: Reuters
Ливийская национальная армия (ЛНА) меняет стратегию в бою и будет активно применять авиацию. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Бенгази официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари. Трансляция его выступления велась на странице в Facebook.
"Армия начнет [использовать] новую стратегию, будет активно задействована авиация", — указал он.
Кроме того, аль-Мисмари рассказал о преступлениях, совершенных лояльными Правительству национального согласия (ПНС) силами после установления контроля над городом Тархуна в 65 км к юго-востоку от Триполи. Тархуна, один из главных оплотов ЛНА на западе Ливии, был взят силами ПНС 5 июня. "Поддерживаемые Турцией экстремистские группировки вершили там "антиисламские" преступления, — сказал он. — Они грабили, захватывали чужую собственность, унижали достоинство граждан". По словам аль-Мисмари, город покинули свыше 20 тыс. человек. В этой связи официальный представитель ЛНА призвал страны "НАТО отреагировать на атаки Турции".
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6 июня в Каире была обнародована инициатива по преодолению кризиса в Ливии. Она, в частности, предусматривает полное прекращение огня между сторонами с 6 часов утра понедельника, 8 июня, продолжение переговоров в Женеве под патронатом ООН совместного военного комитета и постепенное объединение государственных институтов власти для налаживания полноценной жизни страны. В субботу же эта инициатива была отвергнута властями в Триполи.
За день до этого ЛНА отвела свои подразделения от Триполи и оставила ряд населенных пунктов с целью дать шанс международным усилиям по мирному урегулированию конфликта. Вывод армейских частей из Тархуны в ЛНА также объяснили целесообразностью подготовить почву для переговоров, в первую очередь по линии совместного военного комитета "5+5". Тогда же в избранном парламенте заявили, что если договоренности о прекращении огня не будут воплощены и если правительство Фаиза Сарраджа и Турция не выведут иностранные формирования из Ливии, то армии не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия, вернуть свои позиции и продолжить битву за освобождение столицы от милиций.
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Армия , Африка , ООН , НАТО , Ливия , Турция
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