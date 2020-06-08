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Россия и США договорились о переговорах по контролю над вооружениями 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Рф и США проведут переговоры по контролю над вооружениями
Фото: Reuters
Замглавы МИД России Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли 22 июня в Вене проведут переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Госдепа США.
Вашингтон не исключил, что на переговорах речь будет идти о возможном продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). США намерены добиться от России привлечения к переговорам китайской стороны, передает ТАСС.
Договор в силе до 5 февраля 2021 года, если его до этого срока не заменят последующим соглашением.
В МИД заявляли, что Россия предлагает США продлить ДСНВ на пять лет, чтобы за этот срок выработать новый механизм. Представители Вашингтона, как отмечали в Москве, не изъявили желания продлить ДСНВ во время последних переговоров с высшим руководством России.
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Армия , Азия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Оружие , Политика , США , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , МИД , Госдеп США , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Вена
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