Истребители США смогут применять атомные бомбы

Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle прошел испытания на возможность применения атомной бомбы B61-12. Об этом в понедельник сообщили Сандийские национальные лаборатории (SNL), проводившие данные тесты.

В SNL проинформировали, что в ходе недавно проведенного опытного авиаудара самолет F-15E сбросил учебный макет атомной бомбы без каких-либо ядерных компонентов с высоты порядка 7 600 м на полигон Тонопа ( штат Невада ), принадлежащий лабораториям.

"Этот тест стал последним в серии испытаний, предназначенных для показа совместимости восстановленных бомб B61-12 c боевым самолетом F-15E Strike Eagle", — сообщили лаборатории.

"Сандийские национальные лаборатории и Военно-воздушные силы (ВВС) США провели полномасштабную демонстрацию [функционирования] комплекса в ходе реалистичного испытания. В процессе мероприятия были показаны работа экипажа, функционирование подвесных устройств, условия сброса [макета бомбы] и функционирование оружия", — процитировали в SNL слова менеджера программы по разработке бомбы B61-12 Стивена Сэмюэлса.

"Мы отработали функционирование B61-12 на всех этапах применения и абсолютно уверены в том, что бомба совместима с самолетом F-15E. Испытания соответствовали всем заданным параметрам в области применения техники и безопасности. Комплекс успешно функционировал, при этом его точность была достаточно высокой", — добавил он.

Проведенные тесты на совместимость с истребителем-бомбардировщиком F-15E являются одним из основных компонентов продления срока службы атомных бомб B61-12 на 20 лет, отметили в SNL.

Модификация авиабомбы

Базовая модификация атомной авиабомбы B61 была принята на вооружение более 50 лет назад. Масса ее наиболее современной модификации B61-12 составляет порядка 370 кг, длина — около 3,7 м. Как отметили в SNL, она также будет сертифицирована для применения другими образцами авиационной техники ВВС США, в том числе стратегическими бомбардировщиками B-2, многоцелевыми истребителями семейства F-16C/D и истребителями 5-го поколения F-35, а также самолетами стран-союзников США.

Основная задача Сандийских национальных лабораторий состоит в разработке неядерных компонентов американского атомного оружия.