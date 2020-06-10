Белорусские военные примут участие в параде Победы

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Белорусские военнослужащие примут участие в параде по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, их отъезд в РФ намечен на 15 июня, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.

Ранее официальный представитель белорусского военного ведомства Наталья Гаврусик сообщила РИА Новости, что министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российской стороны принять участие в параде 24 июня в Москве.

"Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает ведомство, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих, их отъезд в Россию запланирован на 15 июня.