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Столтенберг: НАТО не может игнорировать усиление Китая 

News.ru 2 часа назад
Генсек НАТО рассказал о противодействии Китаю
Фото: EPA
Страны НАТО вынуждены реагировать на усиление мощи Китая, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя стратегию развития военного блока до 2030 года #NATO 2030.
По его словам, КНР скоро станет главной экономикой в мире. Страна активно развивает современные технологии, а также развивает военную отрасль. Пекин приближается к НАТО в Артике и в Африке.
Китай все больше сотрудничает с Россией. Все это не без последствий для безопасности союзников. По этой причине мы должны реагировать на это, — подчеркнул генсек.
Столтенберг напомнил, что на декабрьском саммите альянса в Лондоне уже поднимался китайский вопрос, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, постоянное представительство России при НАТО усомнилось в заявлении Альянса, ключевую роль в котором играют США, о «приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями».
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Армия , Азия , В мире , Войска , Оружие , США , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости , Китай
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