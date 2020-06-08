Генсек НАТО рассказал о противодействии Китаю

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Страны НАТО вынуждены реагировать на усиление мощи Китая , заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг , представляя стратегию развития военного блока до 2030 года #NATO 2030.

По его словам, КНР скоро станет главной экономикой в мире. Страна активно развивает современные технологии, а также развивает военную отрасль. Пекин приближается к НАТО в Артике и в Африке.

Китай все больше сотрудничает с Россией. Все это не без последствий для безопасности союзников. По этой причине мы должны реагировать на это, — подчеркнул генсек.

Столтенберг напомнил, что на декабрьском саммите альянса в Лондоне уже поднимался китайский вопрос, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, постоянное представительство России при НАТО усомнилось в заявлении Альянса, ключевую роль в котором играют США, о «приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями».