4 000 американских и 2 000 польских солдат приступили к тренировкам на полигоне у города Дравско-Поморске. Учения под названием «Союзнический дух» пройдут до 19 июня и включают в себя в частности форсирование реки, один из самых сложных военных маневров с точки зрения координации.

Хотя операция официально носит исключительно «оборонительный» характер, она стала первым мероприятием подобного масштаба с начала эпидемии коронавируса, и на нее недобро косятся в Москве Россия , безусловно видит наступательный потенциал этих учений.

Операция «Союзнический дух» является одной из трех главных составляющих больших учений «Защитник 2020», которые были намечены на весну американской армией и ее союзниками по НАТО из 18 европейских стран. В Европе ждали 20 000 американских солдат, что должно было стать самым масштабным развертыванием сил США на континенте за четверть века. Как бы то ни было, вызванный коронавирусом санитарный кризис заставил Пентагон пересмотреть планы и сократить участие.

Всего 6 000 американских военных прибыли на континент в марте, когда было остановлено движение войск. Сейчас, когда конец эпидемии не за горами, армии западных стран и прежде всего США хотят продемонстрировать свою стойкость. Могут возобновиться и демонстрации силы в сторону России.

«Союзнический дух» должен «показать нашим союзникам по НАТО и во всем мире, что у нас есть возможность безопасно провести учения в условиях covid», — заявил в пятницу на пресс-конференции американский бригадный генерал Бретт Сильвия (Brett Sylvia).

Все участники учений, как военные, так и гражданские, были протестированы перед началом. Регулярно проводятся новые тесты, и были использованы дистанционные методы командования. Американскому генштабу важно показать, что эпидемический риск не отражается на боеспособности армии при том, что Россия со своей стороны продолжила испытывать противников.

«С Россией идет игра в кошки-мышки», — отмечает один французский офицер.

Точно такая же санитарная и стратегическая логика касается начатых в понедельник НАТО учений в Балтийском море. Хотя они проводятся каждый год в июне, 2020 год стал особенным. Отработка высадки на сушу не предполагается, чтобы не подвергать риску солдат. Учения включают в себя 3 000 человек, а также 30 судов и подлодок и будут проходить исключительно на море. Тем не менее они направляют России точно такой же посыл.

«Обеспечение стабильности в Балтийском море», — заявила в понедельник вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая 6-м флотом США.

«Не думаю, что эти учения могут обострить напряженность», — добавила она.

Стратегическое соперничество с Москвой

Эти учения демонстрируют, что «мы обязуемся поддерживать и укреплять подготовку» наших сил, отметил бригадный генерал Кристофер Норри. Их проведение чрезвычайно важно для операционной подготовки войск, и штабы не могли бесконечно откладывать его.

«Долгое отсутствие международных учений нанесло бы нам ущерб в плане эффективности и взаимодействия», — подчеркнул в конце апреля глава генштаба генерал Лекуантр.

Стратегическое соперничество с Москвой не ослабло, а только усилилось на фоне вызванного коронавирусом кризиса. Россия не просто продолжила информационную войну, а сохранила и традиционную военную активность. Она даже расширила свои средства в западном округе в ответ на «провокации».

В Арктике западные армии позволили себе провести небывалую демонстрацию. Впервые с 1980-х годов три американских эсминца USS Donald Cook, USS Porter и USS Roosevelt, а также корабль поддержки USS Supply зашли в Баренцево море в сопровождении британского фрегата HMS Kent. На прошлой неделе французский фрегат Aquitaine прошел недалеко от этой зоны, чтобы напомнить о свободе судоходства.

Обострилось и противостояние в других областях. Берлин напрямую обвинил Москву в кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Агентство национальной безопасности США тоже выпустило предупреждение о российской кибератаке. Такие заявления можно услышать нечасто.

Для Североатлантического альянса пришло время вынести первые уроки из мирового санитарного кризиса. В понедельник генсек Йенс Столтенберг официально запустил дискуссию о будущем НАТО в 2030 году. Организация должна «остаться сильной в военном плане, проявить больше единства в политическом плане и сформировать общий подход», — отметил он в ходе семинара в Фонде Маршалла. Помимо России он подчеркнул новый вызов со стороны Китая, «который меняет баланс сил». Коронавирус показал важность борьбы с «невоенными угрозами», — добавил он.

Столтенберг оставил без комментариев озвученную СМИ новость о выводе части американских войск из Германии, но заверил, что Европа или США не могут в одиночку справиться со стоящими перед ними вызовами.