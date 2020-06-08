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Эксперт оценил план Турции купить вторую партию С-400 

РИА Новости 2 часа назад
Эксперт оценил план Турции купить вторую партию С-400
Фото: РИА Новости
Турция, решив купить у России вторую партию зенитных ракетных систем С-400, подтвердила свой суверенитет и нанесла "чувствительный удар" по американскому оборонно-промышленному комплексу, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал слова главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира о том, что страны достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта С-400.
"Несмотря на давление и угрозы со стороны США и НАТО, Турция выбрала путь суверенитета в обеспечении безопасности воздушного пространства. Это очередное поражение зенитно-ракетных комплексов Patriot и чувствительный удар по возможностям американского военно-промышленного комплекса", — заявил Коротченко РИА Новости в понедельник.
По его словам, мотивы Турции понятны — "взять лучшее, что есть сегодня на рынке зенитно-ракетных систем большой дальности". Второй полк позволит "расширить прикрытие наиболее важных целей в стране от атак с воздуха".
Согласие на поставку второй партии "четырехсоток" говорит о том, что турецкие военные специалисты прошли обучение боевой эксплуатации уже поставленных систем, резюмировал эксперт.
Первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов Россия выполнила в 2019 году. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
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Комментарии
Армия , Игорь Коротченко , Исмаил Демир , НАТО , РИА Новости , Турция
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