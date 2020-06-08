БТР-60 скрестили с САУ «Нона» в Узбекистане 

На территории этого государства имелось более полусотни САУ 2С9. В настоящее время, по всей видимости, принято решение перевести часть таких артиллерийских установок на более простые в эксплуатации колесные шасси.

На "шестидесятые" вместо двух бензиновых установили один дизельный двигатель. В результате увеличены ресурс, экономичность и максимальная скорость передвижения (до 80 км/ч).

Также апгрейд прошли и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град". Продемонстрированы два варианта: первый на привычном "Урале", второй — на "Камазе" , имеющем сдвоенную кабину для расчета. РСЗО получили автоматизированные системы управления.

В настоящее время Узбекистан предпринимает меры по повышению обороноспособности. Напомним, ранее сообщалось о доработках танков Т-64, на которых выработавшие ресурс украинские 5ДТФ заменили на российские В-84 мощностью 840 л.с. Улучшены характеристики средних Т-62 и основных боевых Т-72Б. Также закупаются новые образцы, например, бронеавтомобили К-53949 "Тайфун-К" 4х4, БТР-82А. Последние уже приняли участие в недавних учениях на одном из полигонов страны.