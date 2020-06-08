России предрекли скорую победу над НАТО

Латвия и Как отмечает издание, после вывода значительной части американских войск — 9,5 тысячи из 34,5 тысячи военнослужащих США — восточные границы НАТО останутся недостаточно защищенными. В самом уязвимом положении окажутся страны Прибалтики — Эстония Литва . В результате, пишет Forbes, если раньше, по оценке экспертов, российским военным могло понадобиться максимум 60 часов, чтобы достичь пригородов Таллина и Риги, после реализации решения Трампа они смогут сделать это еще быстрее.

Так, по данным Forbes, в настоящее время в распоряжении России имеются порядка 760 танков, которые в случае необходимости могут быть быстро переброшены к границам Прибалтики. Силы НАТО же на данный момент располагают всего 130 танками, дислоцированными в этом регионе, причем около 90 из них — американские. Если же США выведут свои танковые батальоны, европейским союзникам НАТО нечего будет противопоставить российской бронетехнике, и в случае вооруженного конфликта они потерпят поражение, несмотря на преимущество в воздухе.

По подсчетам экспертов, обезопасить восточные границы альянса могло бы развертывание дополнительных войск в регионе — 30 батальонов вместо нынешних 15, причем новые подразделения должны быть оснащены тяжелой техникой, способной противостоять российским танкам.

6 июня Дональд Трамп заявил о выводе 9,5 тысячи военных из Германии и сокращении общей численности американского военного контингента в стране до 25 тысяч человек. В Германии решение президента США раскритиковали, заявив, что от подобных споров внутри альянса в итоге выиграют России и Китай.