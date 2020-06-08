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Запускать ракеты предложили миномётным стартом 

Популярная механика 2 часа назад
Запускать ракеты предложили миномётным стартом
Фото: Популярная механика
Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» предложили выпускать с самолётов ракеты из вертикальных пусковых установок при помощи миномётного старта.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на патент, опубликованный в базе данных Федерального института промышленной собственности, способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещённого на воздушном носителе. По мнению авторов, изобретение позволит запускать с самолётов управляемые ракеты, противоракеты и баллистические ракеты.
Ракета должна выбрасываться из пусковой установки без запуска двигателя — к примеру, при помощи порохового аккумулятора давления, нагнетающего пороховые газы, которые выталкивают её наружу. Такой старт называется миномётным и предполагает, что ракета включает маршевый двигатель с задержкой, то есть на безопасном расстоянии от своего носителя. Чтобы компенсировать давление на корпус ракеты от набегающего на летящий самолёт потока воздуха, авторы предлагают использовать двигатели стабилизации в носовой части ракеты.
Предложенное решение, по их мнению, позволит обеспечить безопасную стрельбу ракетами с самолётов даже на стоянке. Миномётный старт используется во многих российских ракетных комплексах — например, в шахтных и мобильных стратегических ракетных комплексах, в ряде зенитных ракетных комплексов и на стратегических подводных лодках. В патенте отмечается возможность использования известных средств.
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Армия , ИТАР-ТАСС
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