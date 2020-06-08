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В ЛНР мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В ЛНР мужчина подорвался на мине
Фото: РИА Новости
Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на противопехотной мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Вчера житель населенного пункта Славяносербск (под контролем ЛНР — ред.), передвигаясь по берегу реки Северский Донец, наступил на взрывное устройство, предположительно противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий", — заявил Осадчий.
По его словам, в результате происшествия мужчина 2001 года рождения получил множественные осколочные ранения и в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу Славяносербска, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
"Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам, будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним… Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", — призвал Осадчий.
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Комментарии 1
Армия , Происшествия , Яков Осадчий , Славяносербск
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