Российская армия способна обезвредить стратегические бомбардировщики противника на подступах к зоне действия системы противовоздушной обороны, заявил РИА Новости бывший заместитель главнокомандующего ВВС России Айтеч Бижев . Так генерал-лейтенант отреагировал на заявление украинских экспертов о возможности американских бомбардировщиков ударить по объектам в Арктике и Сибири, на заходя в российское воздушное пространство.

Бижев подчеркнул, что в России функционирует мощная эшелонированная система ПВО. Сначала, по его словам, «на дальних подступах» с вражескими бомбардировщикам воюют истребители, затем, если им удалось приблизиться, в дело вступают зенитно-ракетные комплексы.

«В России есть большая номенклатура средств уничтожения крылатых ракет», — пояснил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что выбранная тактика позволяет уничтожать самолеты противника, в том числе стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США и их ракеты с вероятностью 80-90%, что было доказано математическими вычислениями. Бижев подчеркнул, что российские военные отрабатывают разные сценарии развития событий: например, массовый налет ВВС США.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики украинского консалтингового агентства Defence Express заявили, что американские бомбардировщики имеют возможность «ударить» по российским стратегическим объектам в Арктике и Сибири, оставаясь недосягаемыми для средств противовоздушной обороны.