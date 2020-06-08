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Собьем на подлете: генерал оценил шансы «удара по Сибири» 

Российская Газета 1 час назад
Нанести массированный удар ракетами воздушного базирования (равно как и любыми другими) по территории России не получится — большинство угроз будут нейтрализованы, не долетев до целей. Так экс-заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев прокомментировал заявление украинского издания Defence Express о возможности авиаудара по северным и сибирским районам РФ из Арктики.
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По мнению издания, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress могли бы запустить крылатые ракеты дальнего радиуса действия из международного воздушного пространства, не заходя в зону действия российской ПВО. В Госдуме РФ украинских экспертов назвали неучами.
— Россия обладает мощной эшелонированной системой противовоздушной обороны. На дальних подступах воюет истребительная авиация, затем подключаются наземные зенитные ракетные комплексы комплексы. Не раз проводились учения с моделированием массового авианалета ВВС США. Они показывают, что сбиваются 80-90 процентов целей, — цитирует генерала Бижева РИА Новости.
Специально для защиты протяженных северных границ в СССР был создан высотный перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Он работает в паре с самолетом радиолокационного обнаружения А-50.
— А-50 поднимаются в воздух в случае обострения международной обстановки и выводятся на угрожаемый театр военных действий, создавая сплошное радиолокационное поле и управляя истребителями, — рассказал генерал. Обмен данными между А-50 и МиГ-31 происходит автоматически.
Тактика ракетного удара из международного воздушного пространства не нова, ее применяют и американцы, и ВКС России.
— Тактика эта позволяет сохранить носитель. США располагают крылатыми ракетами воздушного базирования с дальностью полета до 2500 километров. Схожее по характеристикам оружие есть и России, — уточнил Айтеч Бижев.
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Армия , Видео , Айтеч Бижев , Госдума , РИА Новости
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