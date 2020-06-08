Авианосец «Рональд Рейган» отправился на учения

Американский атомный авианосец " Рональд Рейган " покинул в понедельник военную базу Йокосука в Японии , направляясь на военные учения близ острова Иото (Иводзима) в 1200 километрах к югу от Токио, передало агентство Киодо.

В ходе учений, которые планируются с 12 июня, будет проверяться квалификация лётчиков для полётов на палубных самолётах авианосца. Затем "Рональд Рейган" уйдет в длительное плавание по морскому патрулированию, перед которым и проводятся его учения.

Этот авианосец обычно уходит в плавание с апреля по октябрь, заходя в порты стран Восточной Азии и проводя учения с союзниками. В нынешнем году, как сообщила газета New York Times, плавание было отложено из-за того, что 16 моряков с "Рональда Рейгана" заразились коронавирусом COVID-19.

Морякам было сказано, что все заходы в порты отменены и никому не будет позволено сходить на берег.

Газета Stars and Stripes сообщала, что авианосец покинул порт приписки в Йокосуке также 4 мая на учения по отработке техники палубной посадки, но часть его моряков осталась на базе, проходя карантин для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.