На днях, как сообщал «Рамблер», украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express заявила, что стратегический бомбардировщик «Боинг Б-52Н» ( Boeing B-52H) Военно-воздушных сил США способен атаковать стратегические объекты России в Арктике и Сибири без захода в зону воздушного пространства, которую контролирует зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400.

«Это какой-то бред», — считает Хлопотов.

По его словам, это бред, потому что Соединенные Штаты не собираются воевать с Россией, а воздушное пространство Украины могут использовать лишь в качестве фактора давления — с целью патрулирования.

Эксперт призвал не воспринимать серьезно все заявления о России, звучащие на Украине. Также он напомнил, что военная доктрина России подразумевает возможность нанесения мгновенного ответного удара, чему США не смогут противостоять.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что она носит оборонительный характер.