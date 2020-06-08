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В России ответили на идею Украины бомбить Сибирь 

Ura.Ru 21 минуту назад
Россия ответила на идею Украины бомбить Сибирь
Фото: РИА Новости
Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов назвал бредом заявление украинских экспертов о возможной атаке ВВС США по Сибири. В беседе с корреспондентом URA.RU он отметил, что война никому не нужна.
«Вообще это какой-то бред. К этим заявлениям сложно относиться серьезно. Украина может говорить, что угодно и как угодно, но американцы не дураки. Они могут использовать воздушное пространство Украины для патрулирования своими бомбардировщиками, но это не более, чем фактор давления. Воевать никто не собирается», — сказал Хлопотов.
По его словам, американские бомбардировщики могут нести крылатую ракету большой дальности, ядерные боеголовки, и они смогут долететь и до Урала и Сибири.
«Согласно военной доктрине, Россия может нанести ответный удар, а ракетных комплексов достаточно, чтобы отреагировать мгновенно. Противостоять этому даже США не могут», — отметил военный эксперт.
Хлопотов подчеркнул, что у Украины нет собственных вооружений, чтобы с их воздушного пространства ракеты долетели до Сибири, а все их заявления не более, чем политическая игра.
Ранее украинская консалтинговая компания Defense Express сообщила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США способно «нанести удар» по России без захода в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» зону воздушного пространства, передает «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что этого достаточно для атаки на основные российские стратегические объекты в Арктике и части Сибири.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек миру Третью мировую войну в следующем году и, по его словам, страна должна пересмотреть отношение к собственной безопасности.
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Армия , Алексей Хлопотов , Павел Климкин , РИА ФАН , США
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