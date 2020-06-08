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Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
Экипажи бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа начали подготовку к воздушной части парада Победы, который состоится 24 июня 2020 года. Экипажи отрабатывают линейный пролет, слаженность, синхронность, соблюдение интервалов и дистанций. Подготовка проходит на аэродроме под Челябинском. Праздничные парады пройдут в трех городах на территории ЦВО: Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.
Су-34 — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Создавался в качестве замены бомбардировщику Су-24. Разработка Су-34 началась еще в 1986 году, а в серийное производство он был запущен в 2005 году. Собираются Су-34 на Новосибирском авиационном заводе. На данный момент произведено 122 единицы этого самолета.
Армия , Видео , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова
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