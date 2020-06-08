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На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири 

РИА Новости и ещё 4 59 минут назад
Ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 "Триумф" область воздушного пространства. Так украинская консалтинговая компания Defense Express прокомментировала их недавний полет над Арктикой у границы с Россией.
В публикации говорится, что дальность пуска установленных на воздушном судне крылатых ракет составляет 980 и более чем 1200 километров соответственно.
"Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири", — утверждают в Defense Express.
Подчеркивается, что речь идет о российских арктических военных базах, а также инфраструктуре Северного морского пути, который "обеспечивает жизнеспособность целых регионов и значительной части экономики страны".
"За последние дни это уже второй эпизод демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля", — считают в компании.
Ранее в Defense Express рассказали, что власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Новости Сибири , США
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