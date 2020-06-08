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На Украине назвали способ ударить по Сибири 

Lenta.ru 40 минут назад
Ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства, пишет украинское консалтинговое агентство Defense Express.
«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.
Там же отмечается, что дальность обнаружения целей у С-400 «Триумф» составляет 600 километров. Под стратегическими объектами России в Арктике и Сибири в публикации понимается инфраструктура Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в регионе.
В мае стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 Военно-воздушных сил США впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины.
В том же месяце Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
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Армия , Видео , Войска , Оружие
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