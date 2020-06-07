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Эксперт назвал неизбежным выход России из ДОН, если европейцы передадут данные США 

ТАСС 24 минуты назад
Спрогнозировано решение России по ДОНу
Фото: ТАСС
Передача европейскими странами — участницами Договора по открытому небу (ДОН) данных о полетах над российской территорией не входящим в договор государствам, в том числе Соединенным Штатам, сделает неизбежным выход Москвы из соглашения. Это мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Названы три причины выхода США из Договора по открытому небу
По его словам, "главный фактор, который будет оказывать решающее значение на перспективы [cоглашения], — это то, будут ли европейские страны НАТО, которые сохранят свое участие в Договоре по открытому небу, передавать Соединенным Штатам те данные, которые они получат".
Суслов напомнил, что в соответствии с правилами договора страны-участники не имеют права передавать информацию о полетах государствам, которые в нем не участвуют.
"С другой стороны в НАТО есть единая система военного планирования. И мы прекрасно знаем возможности американской разведки и то, что европейские страны могут теоретически в рамках единой системы военного командования НАТО получать сведения о России. Тем более Соединенные Штаты размещают в том числе свою военную инфраструктуру в странах Европы, не исключено что США могут перенести значительную часть своего военного контингента из Германии в Польшу", — добавил аналитик.
"Все это фактически сделает выход России из этого договора неизбежным, после чего он прекратит свое существование, потому что без участия в нем России он потеряет всякий смысл для европейских стран", — подчеркнул Суслов.

Стимул к сохранению

При этом эксперт обратил внимание на то, что Россия заинтересована в сохранении этого договора, а также в том, чтобы европейские страны НАТО — участницы этого соглашения соблюдали его условия.
Аналитик отметил важность данного документа с точки зрения снижения рисков неядерной войны.
"Он позволяет повышать предсказуемость, получать более менее точные сведения о дислокации вооруженных сил, о состоянии военной инфраструктуры. Это важно с точки зрения минимизации рисков непреднамеренного военного конфликта", — пояснил он.
Эксперт указал, что России с точки зрения военной безопасности гораздо важнее сохранить возможность полетов над европейскими странами НАТО, нежели над территорией США.
"Потому что риск прямого неядерного столкновения касается именно европейского театра и отношений РФ с европейскими странами, а не непосредственно с американской территорией", — добавил Суслов.
Рассуждая о перспективах развития ситуации в условиях, если европейские участники продолжат передавать данные Соединенным Штатам, а РФ в ответ выйдет из ДОН, аналитик предположил возникновение каких-то других мер транспарентности помимо этого договора.
"Но в любом случае это будет означать существенное повышение военных рисков", — заключил эксперт.
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Комментарии
Армия , Дмитрий Суслов , ВШЭ , Валдайский клуб , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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