Спрогнозировано решение России по ДОНу

По его словам, "главный фактор, который будет оказывать решающее значение на перспективы [cоглашения], — это то, будут ли европейские страны НАТО , которые сохранят свое участие в Договоре по открытому небу, передавать Соединенным Штатам те данные, которые они получат".

Суслов напомнил, что в соответствии с правилами договора страны-участники не имеют права передавать информацию о полетах государствам, которые в нем не участвуют.

"С другой стороны в НАТО есть единая система военного планирования. И мы прекрасно знаем возможности американской разведки и то, что европейские страны могут теоретически в рамках единой системы военного командования НАТО получать сведения о России. Тем более Соединенные Штаты размещают в том числе свою военную инфраструктуру в странах Европы, не исключено что США могут перенести значительную часть своего военного контингента из Германии в Польшу", — добавил аналитик.

"Все это фактически сделает выход России из этого договора неизбежным, после чего он прекратит свое существование, потому что без участия в нем России он потеряет всякий смысл для европейских стран", — подчеркнул Суслов.

Стимул к сохранению

При этом эксперт обратил внимание на то, что Россия заинтересована в сохранении этого договора, а также в том, чтобы европейские страны НАТО — участницы этого соглашения соблюдали его условия.

Аналитик отметил важность данного документа с точки зрения снижения рисков неядерной войны.

"Он позволяет повышать предсказуемость, получать более менее точные сведения о дислокации вооруженных сил, о состоянии военной инфраструктуры. Это важно с точки зрения минимизации рисков непреднамеренного военного конфликта", — пояснил он.

Эксперт указал, что России с точки зрения военной безопасности гораздо важнее сохранить возможность полетов над европейскими странами НАТО, нежели над территорией США.

"Потому что риск прямого неядерного столкновения касается именно европейского театра и отношений РФ с европейскими странами, а не непосредственно с американской территорией", — добавил Суслов.

Рассуждая о перспективах развития ситуации в условиях, если европейские участники продолжат передавать данные Соединенным Штатам, а РФ в ответ выйдет из ДОН, аналитик предположил возникновение каких-то других мер транспарентности помимо этого договора.