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Американский самолет приблизился к российским базам в Сирии 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Самолет США приблизился к российским базам в Сирии
Фото: РИА Новости
Американский самолет P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также базы материально-технического обеспечения военно-морского флота (ВМФ) России в порту Тартус. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, самолет-разведчик США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. В течение часа он летал около побережья Сирии на высоте шесть тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, в районе российских баз он приближался к берегам на максимально короткое расстояние — 40-50 километров.
Уточняется также, что, начиная с 25 мая по 3 июня, американские самолеты фиксировали шесть раз около территории Сирии.
20 апреля сообщалось, что российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. Летчик российского истребителя после сближения смог идентифицировать бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение, но тот в скором времени перенаправил полет в другую сторону от военных объектов России.
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Армия , Интерфакс , Сирия , Сицилия , США
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