В Госдуме осудили маневры НАТО у границ России 

Военно-морские учения BALTOPS, которые НАТО проводит в Балтийском море, имеют антироссийский характер. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов.
По его мнению, эти учения явно направлены против России, иначе они не проводились бы вблизи российских границ. Красов также отметил их несвоевременность из-за пандемии коронавируса и посоветовал НАТО лучше заняться этим вопросом, пишет «Интерфакс».
Военно-морские учения НАТО BALTOPS продлятся до 16 июня. В них задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолётов и вертолётов, а также около 3 тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО и также двух партнёров альянса: Швеции и Финляндии.
Ранее МИД России обвинил НАТО в усилении военной активности к Дню Победы. По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, североатлантический альянс так выстроил план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришёлся на период вокруг Дня Победы. По мнению дипломата, активность Альянса у российских границ усиливается, сообщал NEWS.ru.