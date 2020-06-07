В Госдуме осудили маневры НАТО у границ России 

Военно-морские учения BALTOPS, которые НАТО проводит в Балтийском море, имеют антироссийский характер. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов

По его мнению, эти учения явно направлены против России , иначе они не проводились бы вблизи российских границ. Красов также отметил их несвоевременность из-за пандемии коронавируса и посоветовал НАТО лучше заняться этим вопросом, пишет «Интерфакс».

Военно-морские учения НАТО BALTOPS продлятся до 16 июня. В них задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолётов и вертолётов, а также около 3 тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО и также двух партнёров альянса: Швеции и Финляндии.