Колонна техники США вошла в Сирию

Колонна тяжелой техники США пересекла границу между Ираком и Сирией и вошла на территорию северной провинции Хасеке. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Отмечается, что американские военные машины въехали на территорию Сирии через КПП близ населенного пункта Аль-Валид в воскресенье, 7 июня. В составе колонные были не менее 50 автомобилей, в которых находились строительные материалы и цистерны с горючим.
Напомним, в конце 2019-го президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Уточнялось, что одной из их основных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.