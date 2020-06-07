Колонна техники США вошла в Сирию

Колонна тяжелой техники США пересекла границу между Ираком Сирией и вошла на территорию северной провинции Хасеке. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Отмечается, что американские военные машины въехали на территорию Сирии через КПП близ населенного пункта Аль-Валид в воскресенье, 7 июня. В составе колонные были не менее 50 автомобилей, в которых находились строительные материалы и цистерны с горючим.