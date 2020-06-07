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СМИ сообщили о входе колонны техники США в Сирию из Ирака 

Вечерняя Москва и ещё 1 24 минуты назад
Колонна техники США вошла в Сирию
Фото: The U.S. Army
Колонна тяжелой техники США пересекла границу между Ираком и Сирией и вошла на территорию северной провинции Хасеке. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Отмечается, что американские военные машины въехали на территорию Сирии через КПП близ населенного пункта Аль-Валид в воскресенье, 7 июня. В составе колонные были не менее 50 автомобилей, в которых находились строительные материалы и цистерны с горючим.
Напомним, в конце 2019-го президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Уточнялось, что одной из их основных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
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Армия , Дональд Трамп , Ирак , Сирия , США
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