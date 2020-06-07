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Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией 

Майк Габриелян 49 минут назад
В интернете появилось видео, как Китай перебрасывает несколько тысяч военных и сотни единиц боевой техники, включая танки, в приграничные с Индией районы. Ролик опубликовали телеграм-каналы.
Накануне военные Индии и Китая провели переговоры. Стороны согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, передает РИА Новости.
При этом переговорщики пообещали продолжить контакты на военном и дипломатическом уровнях.
Конфликт разгорелся в мае. Как сообщал «Рамблер», вначале произошли рукопашные стычки военных в районе Лакдах. В общей сложности участвовало около 250 человек, свыше ста человек с обеих сторон были ранены.
Затем Индия и Китай перебросили подразделения в Ладакх, к линии фактического контроля. Она заменяет границу между двумя странами.
Противостояние стало следствием территориального спора между Нью-Дели и Пекином, начавшегося в 1962 году после пограничного конфликта.
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Армия , Видео , РИА Новости , Индия , Китай
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