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В Балтийском море начались учения НАТО 

Lenta.ru 59 минут назад
В Балтийском море начались учения НАТО
Фото: РИА Новости
В Балтийском море стартовали международные учения Baltops, в которых принимает участие представители 19 стран НАТО. Об этом сообщает ERR.
Учения продлятся с 7 по 16 июня. В них примут участие три тысячи военнослужащих, 29 кораблей и 29 авиасредств альянса.
В этом году проводится исключительно морская часть маневров, чтобы сократить количество контактов между военнослужащими в условиях пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Россия и НАТО не смогли договориться о военной сдержанности на время пандемии коронавируса. Глава МИД России Сергей Лавров направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором предложил поставить на паузу военную деятельность. Но там ответили, что активность альянса носит оборонительный характер, а ее усиление связано с российской угрозой.
Baltops — ежегодные международные учения, которые регулярно проводят с 1972 года. Их цель — повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.
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Армия , В мире , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , МИД , НАТО
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