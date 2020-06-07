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В Росгвардии назвали унижением преклонение колен коллегами из США перед протестующими 

Daily Storm и ещё 5 4 часа назад
В Росгвардии рассказали об униженной полиции США
Фото: РИА Новости
Преклонение колен американскими полицейскими и сотрудниками Нацгвардии — это унижение, заявил глава московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. По его словам, стражи правопорядка должны следить за законом, а выражать свое возмущение следует отдавая свой голос на выборах президента страны.
«Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени? Если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону. А все эти унижения абсолютно неверные», — сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» Пашкин.
По его мнению, руководители полиции США должны были заявить протестующим, что они «не поддерживают убийство, но в моем околотке должен быть порядок, и я не допущу ваших бесчинств».
«Вот как должен сказать нормальный начальник, а он поступил как женщина, я бы его уволил», — прокомментировал действия главы полиции Вебстера, который лег на землю со сложенными за спиной руками и вслед за ним также поступили его подчиненные.
Массовые протесты в США начались 26 мая после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего американца Джорджа Флойда по подозрению в использовании поддельного чека в магазине. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации. Практически во всех городах, где начались акции, протесты переросли в беспорядки и грабежи.
Несмотря на напряженность между стражами порядка и демонстрантами, некоторые офицеры проявили солидарность с протестующими, обнимая и молясь с ними, вставая на колени, отдавая таким образом дань памяти Флойду.
Под давлением массовых протестов генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон 3 июня переквалифицировал обвинение против экс-полицейского Дерека Шовена (который поставил колено на шею афроамериканцу Джорджу Флойду во время задержания, после чего тот скончался) с непредумышленного убийства на убийство второй степени (умышленное убийство, но не планируемое заранее). Генпрокурор также предъявил обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени трем бывшим стражам порядка, которые вместе с Шовеном принимали участие в задержании афроамериканца.
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Армия , Михаил Пашкин , Росгвардия , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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