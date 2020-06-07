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Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для российских военных 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Эксперт оценил новую винтовку для российских военных
Фото: РИА Новости
Новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях, считает историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев.
О работе над новой винтовкой сообщил гендиректор предприятия Владислав Лобаев, который заявил, что новое оружие будет обладать дальностью рекордной стрельбы 6-7 километров и дальностью уверенной стрельбы в три километра. Оружие, как говорил Лобаев, сконструируют под абсолютно новый патрон большого размера, что сделает винтовку более тяжелой, чем обычная. Другие параметры не уточнялись, но известно, что винтовку обещают представить в начале 2021 года, передает 360tv.
Федосеев считает, что DXL-5 — это не более, чем рекламный ход.
«Винтовка DXL-5 выглядит как рекламный трюк. Как в 1920-е годы пресса обсуждала ракетный автомобиль марки Opel: все прекрасно понимали, что пользы от него нет, но зато машина достигла рекордной скорости», — сказал он.
Федосеев отметил, что нет никакого смысла использовать винтовку на расстоянии семи километров, так как в военных условиях и даже на охоте самостоятельно найти цель на таком большом расстоянии почти невозможно. Снайперы, сказал эксперт, стреляют по целям не дальше одного километра, а с дальними расстояниями работает тяжелая артиллерия.
По его словам, в случае с большими расстояниями нужно, чтобы цель была неподвижной, а также никак не влиял на полет пули ветер. В военных условиях, считает Федосеев, такая винтовка была бы бесполезной.
«Сама идея прицельной стрельбы на семь километров может быть интересна для спортсменов, но никак не для военных», — сказал Федосеев.
В то же время другой военный эксперт, представитель общественной организации «Офицеры России» майор Юрий Хожайнов не исключил, что винтовку можно применять, например, в горах, где разреженный воздух. Но снайперам, отметил он, нужно быстро передвигаться, а значит, для этого подходит более легкое и компактное оружие.
Ранее компания Лобаева создала винтовку СВЛК-14С «Сумрак», которая поражает цели на расстоянии более трех километров, что стало мировым рекордом по дальнобойности.
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Армия , Телеканал "360° Подмосковье"
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