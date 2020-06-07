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В Германии раскритиковали решение Трампа о выводе войск из страны 

Lenta.ru 44 минуты назад
Германия отреагировала на решение США о выводе войск
Фото: KACPER PEMPEL / Reuters
Члены парламента Германии от правящего консервативного блока раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из страны. Об этом сообщает Reuters.
«Эти планы еще раз подтверждают тот факт, что администрация Трампа отрицает элементарный принцип лидерства: вовлечение партнеров в процесс принятия решений», — заявил представитель правоцентристского блока по вопросам внешней политики Йохан Ваденпхул.
Он отметил, что только Россия и Китай выигрывают от споров в НАТО, и призвал европейские страны занять более жесткие позиции по вопросам безопасности.
Ранее президент Трамп заявил о выводе 9,5 тысяч военных из Германии и сокращении общей численности американского военного контингента в стране до 25 тысяч человек. Отношения двух стран значительно усложнились в последние годы. Американский лидер требует от канцлера Ангелы Меркель поднять расходы на оборонную сферу и обвиняет Германию в энергетической зависимости от России.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы видеть американские войска, выведенные из Германии, в своей стране, и как можно скорее. Еще в начале июня США почти договорились с Польшей о размещении в стране дополнительного контингента войск.
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Армия , Войска , Оружие , Планы НАТО , Дональд Трамп , Бундестаг , НАТО , Германия , США
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